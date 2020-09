PSG : Leonardo s'en prend à la FFF pour Mbappé

Leonardo, la FFF, et le manque de respect



🗣💬 "C'est inacceptable ! On a appris la presse qu'on avait un joueur positif. Personne de la FFF nous a communiqué. C'est un manque de respect !"



La colère de Leonardo après qu'il ait appris par la presse le test positif au Coronavirus de Kylian Mbappé#RMCLive pic.twitter.com/EmA3UGvmTG

— After Foot RMC (@AfterRMC) September 7, 2020

Le dirigeant du PSG, Leonardo, n'a pas apprécié le comportement de la FFF en ce qui concerne Kylian Mbappé, qui a été testé positif au coronavirus.Pour le Brésilien, il n'y a pas eu de communication entre l'instance et le club francilien. De fait, la pilule a du mal à passer. Au micro de RMC, il n'a pas hésité à critiquer la FFF de façon virulente.Il est à noter que le champion du monde 2018 manquera le match face à la Croatie, ce mardi en Ligue des Nations, en plus des deux prochains matchs du PSG en Ligue 1, à Lens (jeudi) et face à l'OM (dimanche).Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui. Et nous, on ne sait pas! Personne de la fédération ne nous a appelé. Personne n’a communiqué avec nous.C’est inacceptable!Parce que tout le monde nous fait tout le temps la morale au PSG et là c’est quoi? C’est un manque de respect. Parce que Mbappé est en équipe nationale mais c’est le PSG qui paye. On n’a parlé à personne, sauf à Mbappé", s'est emporté Leonardo, très remonté.