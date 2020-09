PSG : Leonardo infecté par le Covid_19 pendant le confinement

L'animatrice de télévision Anna Billò s'est entretenue avec La Gazzetta dello Sport ce samedi. La femme du directeur sportif parisien Leonardo dévoile qu'ils avaient contracté le Covid_19 lors du confinement. Le dirigeant francilien avait ainsi souffert du virus durant les premières semaines de la pandémie. La famille de Leonardo a passé des semaines éprouvantes. "On l'a tous eu dans la famille. C'est le plus jeune de nos enfants qui l'a eu en premier, au moment où la France venait d'entrer en confinement. Il a eu de la fièvre, des maux de tête puissants et la gorge pleine de plaques rouges. Pendant trois jours, il était très mal. Dix jours plus tard, c'était au tour de Leonardo et moi. On a perdu le goût et l'odorat, puis eu de la fièvre et des difficultés à respirer. Après 25 jours, on était encore positifs", a ajouté la journaliste. "Cela a été très long et difficile. C'était compliqué surtout de savoir si on devait aller à l'hôpital ou non. Après un mois et demi, finalement, nos tests étaient négatifs",