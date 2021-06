PSG : Leonardo fatigué par les rumeurs autour de Pochettino

Mardi soir, Libération avançait que le désir de Mauricio Pochettino était clair : moins de six mois après son arrivée à Paris, le technicien argentin voulait quitter le Parc des Princes avec l'idée de terminer son œuvre à Tottenham. Alors que la valse des entraîneurs au sein des plus grands clubs européens se poursuit et que pour le moment, ni Zinédine Zidane, ni Antonio Conte n'ont pu retrouver un club suite à leurs départs du Real Madrid et de l'Inter Milan, le cas du coach argentin a été abordé ce jeudi de façon très brève.



Comme il l'avait déjà expliqué dimanche au micro de Europe 1, Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, a tenu à démentir un possible départ du natif de Murphy. C'est auprès de France Football qu'il s'est confié de façon laconique : "Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail."

Leonardo : «Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes» https://t.co/lhE6JKSmhR

— France Football (@francefootball) June 3, 2021