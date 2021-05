Privé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n'a pas su inverser la tendance ce mardi face à Manchester City. Battus à l'aller (2-1) comme au retour (2-0), les Parisiens n'ont pas non plus pu compter sur un Neymar certes pas aidé par ses partenaires, mais également loin du niveau attendu. Au sortir de la rencontre, Leonardo a été interrogé sur l'avenir du joueur.



Au micro de TNT Sports Brésil, le directeur sportif du PSG a cependant évité le sujet : "Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire une annonce. Il va falloir réfléchir à ce qu'il s'est passé. On doit comprendre. Pour le reste, ça viendra le moment venu." Alors que Neymar n'a toujours pas signé sa prolongation, la direction du PSG préfère rester concentrée sur l'avenir sportif et immédiat du club.



"On doit entièrement se concentrer sur le championnat, a ajouté Leonardo. Il va falloir donner un dernier coup de collier pour accrocher le titre de champion en Ligue 1, et gagner la coupe de France. C'est ça qu'on veut."