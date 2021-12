Profitant de ses rares moments libres, Leonardo a répondu jeudi à l’invitation qui lui a été faite par l’Université de la Sorbonne pour venir s’exprimer et répondre aux questions de 200 étudiants. Le Brésilien, très bon orateur, a beaucoup parlé de l’aspect économique dans le sport et dans le football en particulier. C'était d'ailleurs le thème de la conférence. Mais, il n’a pas fait que cela. Pressé par l’assistance, il s’est également attardé sur les sujets d’actualité. Comme, par exemple, l’avenir de Kylian Mbappé.

Pour Leonardo, "Mbappé est différent et unique"

L’avenir de l’international français reste toujours en suspens vu qu’il n’a pas prolongé son contrat avec Paris. Libre en juin prochain, il est susceptible de partir et Madrid est la destination la plus probable pour la suite de son parcours. Ce scénario est-il inévitable ? Leonardo ne s’est pas trop mouillé, mais il a quand même tenu à réitérer son estime envers la star de l’équipe francilienne. "Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut…Ça c’est clair. On va voir", a-t-il lâché avec le sourire.



Il a aussi été demandé au dirigeant parisien d’expliquer les dépenses faramineuses effectuées par son club sous l’ère QSI. Paris ayant la réputation de miser sur les stars, mais aussi d’empiler les joueurs moyens qu’il paye ensuite gracieusement. Mis dans les cordes, « Léo » s’en est sorti par une pirouette. « Sept clubs dépensent plus que le PSG », a-t-il répondu à l’étudiant qui l’avait interrogé.



Bien qu’ayant été parfois langue de bois, le bras droit de Nasser Al-Khelaifi a quand même conquis son auditoire. Et c’est sous les acclamations qu’il a quitté l’amphithéâtre Oury de l’Unversité de la Sorbonne, au bout d’un échange de deux heures.