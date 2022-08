"Nous étions très proches d'apporter la Ligue des Champions"

vient de signer son retour à l'Athletic Bilbao. Et l'international espagnol, dont le départ du Paris Saint-Germain a été officialisé ce samedi, a posté un message d'adieux en direction du club de la capitale et de ses anciens coéquipiers.L'ancien milieu de Manchester United, a tenu à remémorer ses trois saisons passées chez les Rouge et Bleu. Mais également, remercier l'ensemble du club pour la considération reçue à son arrivée et tout au long de son aventure à Paris.Le natif de Bilbao retrouve donc sa ville natale par le biais d'un prêt avec option d'achat au sein du club basque. Et ce, après avoir pris part à 95 matches pour 6 buts marqués et 5 offrandes délivrées aux côtés des pensionnaires du Parc des Princes.“Il est temps de dire au revoir. Adieu à trois années magnifiques pleines de bons moments. Et je ne peux être qu'éternellement reconnaissant d'avoir pu représenter le plus grand club de France, d'avoir profité de trois saisons pleines de titres, d'avoir pu jouer aux côtés de certains des meilleurs joueurs du monde et pour toute l'affection reçue depuis le premier jour de mon arrivée à Paris. Je n'oublierai jamais ce club, les gens qui le composent et combien c'est merveilleux de jouer comme local au Parc des Princes.J'ai toujours essayé de faire passer les intérêts du club avant les intérêts individuels. Je pars heureux d'avoir tout donné pendant ces trois années de succès pleines de titres et d'avoir pu porter ce maillot en près de 100 matchs. Nous étions très proches d'apporter la Ligue des Champions tant attendue dans les vitrines du club. Je ne doute pas que vous l'aurez bientôt avec vous.Et je ne peux pas vous dire au revoir sans parler de Paris, je pars complètement amoureux de cette ville, de chacun de ses coins, de son élégance et bien sûr de son peuple. Merci à tous d'avoir fait de chaque moment quelque chose d'inoubliable. MERCI PARIS.”, peut-on lire au sein du message posté sur Instagram par Herrera.