PSG : Le terrible constat de Rami sur l'élimination contre Manchester City

Mardi soir à l'Etihad Stadium, le Paris Saint-Germain a vu ses rêves européens s'envoler. Eliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City (1-2, 2-0), les joueurs de Mauricio Pochettino n'ont pas affiché le même visage que lors des tours précédents, contre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Touché à un mollet, Kylian Mbappé a notamment énormément à son équipe, presque méconnaissable après de très belles prestations cette saison en coupe d'Europe. Au lendemain de la défaite parisienne, Adil Rami a donné son avis suite à cette élimination des champions de France en titre. « Ce qui me choque, c'est que t'as des stars dans le collectif parisien. À Manchester City, t'as des joueurs professionnels, des mecs qui font une équipe, avec des émotions et du caractère. Je n'ai pas ressenti ça à Paris », a notamment déclaré le défenseur central, dans l'émission « Top of the Foot » sur RMC.

« Avoir une idée de jeu et te faire respecter »

Après ce premier constat, le champion du monde français a continué de pointer du doigt les soucis du PSG, et notamment la gestion de certains joueurs importants du vestiaire. « Il ne faut pas qu'on oublie les lacunes. Il y a trop de défauts. En regardant le match, je comparais le Neymar de Barcelone à celui du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, personne ne devrait être au-dessus de l'écusson du PSG. Quand je vois les stars, j'ai l'impression que c'est eux qui font Paris, a par la suite confié Rami. Tu gères un club, tu mets des millions, mais tu dois avoir une idée de jeu et te faire respecter. (...) Star ou pas, peu importe comment tu t'appelles, tu dois respecter ta position et chacun doit faire son travail. Point barre. » En attendant, les Parisiens vont devoir rapidement tourner la page et se reconcentrer sur la Ligue 1 et la Coupe de France.