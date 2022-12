Hier soir, le Paris Saint-Germain a remporté son match de reprise en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Victorieux 2 buts à 1, le club de la capitale peut remercier Kylian Mbappé, buteur en toute fin de rencontre avec un penalty obtenu et inscrit dans le temps additionnel. L'attaquant du Paris Saint-Germain a repris ses bonnes vieilles habitudes en championnat avec un 13e but inscrit et il a ainsi pu laisser éclater toute sa joie au moment du but. Ayant décidé d'enlever son maillot, il a vu tous ses coéquipiers courir vers lui pour l'enlacer. Bien évidemment, Achraf Hakimi en faisait partie et le Marocain a réalisé un geste fort pour son grand ami.

Le geste d'amour signé Achraf Hakimi

Ainsi, le latéral droit marocain a décidé de ramasser le maillot de Kylian Mbappé et l'a ensuite affiché devant les tribunes du Parc des Princes. Il a brandi la tunique de l'attaquant du PSG pour bien montrer que ce dernier a été un véritable héros dans la fin du match, faisant tout pour offrir la victoire au club parisien. Et surtout, cela montre à quel point l'amitié entre les deux hommes est plus que forte. Depuis son arrivée à l'été 2021, Hakimi n'a cessé de se rapprocher de Mbappé et les deux joueurs sont aujourd'hui de très grands amis qui n'hésitent pas à se soutenir l'un et l'autre. La preuve avec ce nouveau geste fort du Marocain pour le Français.