PSG : Le retourné de Neymar contre Strasbourg élu but de la saison par les supporters

Un contexte hostile à l'époque entre les supporters et Neymar



Les fans ont voté ! 🗳🔴🔵

Le trophée du but de la saison 19/20, choisi par vous sur l’app de notre partenaire @socios, est... #SociosAwards pic.twitter.com/vPDnYe8YBO

. Les nominés étaient le but de Neymar contre Montpellier, également le retourné face à Strabourg ; celui d'Angel Di Maria face à Nice, celui d' Eric Maxim Choupo-Moting contre Toulouse, la réalisation de Neymar sur le terrain de Lille, celle de Kylian Mbappé contre Lyon. Sans oublier le but de Pablo Sarabia, inscrit contre Montpellier, et les buts de Kylian Mbappé face à Nantes et Angel Di María contre Rennes.. Le contexte était particulier car, durant l'été, le nom de Neymar n'avait eu de cesse de circuler dans le cadre d'un éventuel retour du côté du FC Barcelone. Sifflé par les supporters et cible de banderoles hostiles, le Brésilien avait répondu de la meilleure façon possible avec un but magnifique, en plus d'avoir été décisif pour le PSG.