Marquinhos a connu une soirée très compliquée dimanche et pas à cause de la défaite du PSG contre Nantes. Le capitaine parisien a appris que le domicile de ses parents, qui habitent dans la région parisienne, a été cambriolé et que son père a même été victime de violences physiques.



Selon les révélations faites par Le Parisien, Marcos (52 ans) a reçu des coups au visage, au thorax et aux côtes de la part des cambrioleurs. Il a ensuite été séquestré dans la maison en compagnie de ses deux filles. Des bijoux, des sacs à main et une somme de 2000 euros en liquide leur ont ensuite été volés. Une enquête est actuellement menée la police judiciaire de Versailles.



La femme de Marquinhos, a tenu à se montrer rassurante en fin de soirée en indiquant que « personne n’a souffert » et qu’il y a eu « plus de peur que de mal ». Ce n’est pourtant pas ce que révèlent les faits.

Pas de séquestration chez Di Maria

A noter que malgré le côté très violent du « home-jacking » subi par son père, Marquinhos n’a été prévenu des faits qu’après la rencontre. Angel Di Maria, dont le domicile a été cambriolé mais sans que sa famille ne s'en soit aperçue, avait été alerté en plein milieu du match. Mauricio Pochettino l’avait remplacé à l’heure du jeu pour qu’il puisse se rendre auprès de ses proches.



Ce n’est pas la première fois que les joueurs du PSG sont victimes de cambriolage alors qu’ils jouent un match avec leur équipe. Rien qu’en 2021, Sergio Rico et Mauro Icardi ont déjà connu le même malheur.