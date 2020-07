[📺 VIDÉO BUT] ⚽ #PSGWBE

Il n'y a pas que dans les jardins, autour d'un barbecue, que les joueurs du Paris Saint-Germain se montrent partageurs. Cet esprit bon enfant trouve son prolongement sur le rectangle vert, comme on a pu le constater lors du match amical entre les champions de France et la modeste formation belge de Waasland-Beveren, ce vendredi soir - seconde rencontre de préparation des Parisiens après le succès au Havre (9-0).Dans le deuxième "quart-temps" de cette rencontre au format inédit, Mauro Icardi a trouvé la faille sur une combinaison vieille comme le foot, mais qui fait toujours son effet. Neymar, qui avait déjà transformé un penalty en début de match, a joué les passeurs en décalant l'Argentin.. Jeudi soir, une combinaison de ce type avait eu lieu à Madrid, lors du match du sacre du Real, contre Villarreal (2-0), mais Sergio Ramos et Karim Benzema avaient manqué leur coup...