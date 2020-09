Neymar a quitté le FC Barcelone il y a maintenant plus de trois ans pour rejoindre le PSG. Toutefois, le Brésilien est souvent au centre des rumeurs au sujet d'un possible retour au Camp Nou. Et il a été vu à Barcelone, dans un certain contexte. Après 15 ans en tant qu'égérie de Nike, le numéro 10 du club de la capitale est désormais chez Puma.Neymar est en effet présent sur la devanture de la boutique de la marque à Barcelone. C'est la société gérant les droits d'image du joueur qui a mis en ligne une photo. Cette dernière devrait faire ressentir une certaine nostalgie aux supporters du Barça, d'autant plus après le départ de Luis Suarez à l'Atlético Madrid.