Au Brésil, deux messages postés par Neymar ont fait beaucoup parlé. Avec l'un deux, et en trois mots (portugais), le joueur du Paris Saint-Germain a jeté le plus grand trouble auprès de ses fans. "Je ne vois rien de vrai", assorti d'un petit émoticône à l'air désemparé. Les spéculations les plus folles ont tout de suite surgi, certains liant ce message à la situation du Brésilien au PSG. Ils avaient tout faux.



Fervent adepte de l'émission de télé-réalité « Big Brother Brasil 21 », Neymar a en fait réagi à l'épisode qu'il a regardé cette nuit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il commente l'émission sur les réseaux sociaux et très souvent, sa communauté tombe en pâmoison et manque de défaillir à chacun de ses écrits, aussi bref soient-ils. Pour ce message, ils ont été plus de 170 000 à l'« aimer ».

Não vejo verdades 🤷🏽‍♂️

— Neymar Jr (@neymarjr) February 3, 2021



Le mystère est résolu et les supporters de l'international auriverde auront bientôt une nouvelle occasion de se réjouir puisque leur protégé est en passe de prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club tricolore jusqu'en juin 2022, Neymar devrait rempiler pour quatre années supplémentaires et être ainsi lié au club jusqu'en 2025.