PSG : Le message de soutien des joueurs à un enfant malade

« On va faire le max ensemble avec toi et dans tous les cas on te ramène un souvenir de Lisbonne ! Force mon grand », a écrit Presnel Kimpembe sur son compte Twitter, tandis que Pablo Sarabia a également envoyé tout son soutien et son affection au jeune supporter. « Quand on rentrera à Paris, je viendrai te voir et je t'apporterai une surprise, courage champion ». Kylian Mbappé et Neymar ont enfin publié une vidéo en soirée en s'adressant à Loïck. Le champion du monde a donné rendez-vous au petit garçon. "Mon pote on te soutient beaucoup, j'espère que tu tiens le coup, merci de nous soutenir pour la finale, on espère te voir bientôt".