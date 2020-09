PSG : Le groupe pour Nice

🆗✈️ Le groupe pour le déplacement à Nice #OGCNPSG

Après le feu vert de la LFP, on apprend que Kylian Mbappé, qui avait repris l’entraînement individuel en début de semaine puis l’entraînement collectif très récemment, sera bien du voyage à l’Allianz Riviera, dimanche (13 heures) pour y défier l'OGC Nice. Le natif de Bondy est bel et bien dans le groupe du PSG, comme l'avait indiqué son entraîneur, Thomas Tuchel, en conférence de presse. L’effectif parisien, très diminué à cause des blessures (Bernat, Kehrer) et des suspensions (Kurzawa, Neymar, Paredes, Diallo), est donc renforcé par l'attaquant parisien, 13 jours après son test positif au coronavirus.D'autres bonnes nouvelles accompagnent le retour du champion du monde 2018. Ainsi, Alessandro Florenzi, qui n'était pas qualifié pour la rencontre contre Metz mercredi, est bien là.