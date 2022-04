📃 Un groupe de 23 joueurs pour #PSGRCL ce soir ! ⤵️

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2022

Plus que quelques heures et le, le huitième obtenu sous l’ère Qatar Sports Investments (QSI) depuis son arrivée en 2011.La formation de Mauricio Pochettino a, quel que soit le résultat de l’OM à Reims dimanche.Pour ce rendez-vous capital, l’entraîneur argentin disposera de toutes ses forces vives, à l’exception par exemple de ses compatriotes Mauro Icardi et Leandro Paredes.Suspendu à Angers,, à l’image de, absents face au SCO pour de légères blessures.