PSG : Le groupe pour le Trophée des champions dévoilé

Sans Mbappé et les "indésirables"



📃 2️⃣2️⃣ joueurs retenus pour disputer le #TDC2022 🆚 Nantes ce dimanche 31 juillet à 20h au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv. ⤵️

On connaît le premier groupe de Christophe Galtier pour un match officiel. A 2 jours de disputer le Trophée des champions face à Nantes, ce dimanche à Tel-Aviv en Israël (20 heures en France), le technicien du club de la capitale a dévoilé les noms des 22 joueurs retenus pour cette rencontre.. Comme l'explique Le Parisien, les deux dernières recrues du PSG ont participé à leurs premiers entraînements collectifs depuis mercredi.Suspendu pour ce match face aux Canaris car il a récolté trois cartons jaunes en moins de dix rencontres en fin de saison dernière (contre Monaco, Marseille et Montpellier),. De façon logique, Kurzawa, Wijnaldum, Herrera, Draxler et Rafinha, qui s'entraînent à part depuis le "Japon Tour" ne seront pas du voyage, au même titre que Thilo Kehrer, placé sur la liste des partants pour ce mercato estival. En pré-saison, Paris a remporté ses 4 matchs face à Quevilly-Rouen-Métropole (2-0), Kawazaki Frontale (2-1), les Urawa Red Diamonds (3-0) et le Gamba Osaka (6-2).: Navas, Donnarumma, Rico, Hakimi, Bernat, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Mukiele, Diallo, Nuno Mendes, Verratti, Paredes, Danilo, Zaïre-Emery, Vitinha, Sarabia, Gueye, Kalimuendo, Icardi, Neymar, Messi.