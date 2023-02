PSG : le gros coup de gueule de Christophe Galtier !

Mauvaise journée pour les Parisiens. Opposé à Monaco pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est incliné (3-1) et inquiéte avant son match contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Interrogé sur son ressenti après cette rencontre auprès de nos confrères d’Amazon Prime Vidéo, Christophe Galtier a fait part de sa très vive colère face à la prestation de ses hommes en Principauté.

"Il y a forcément de la colère"

« Furieux, parce que notre entame de match est catastrophique et furieux parce qu’on a l’espoir en mettant ce but. On prend un troisième but dans le temps additionnel de la première période sur une transition. On est en déséquilibre total. Entre rentrer à 2-1 c’est une chose. 3-1 c’est une autre. Donc forcément de la colère. On fait avec les forces actuelles. C’est bizarre de faire ça de dire ça quand on est au PSG mais le groupe est comme ça actuellement. Il y a des absents et pas n’importe quel absent. Premièrement pour mes joueurs, aussi pour les supporters, c’est très difficile je le sais. On vient d’enchaîner une défaite à Marseille et une défaite ici. On a un grand rendez-vous mardi mais il faut une union sacrée, pour qu’on puisse remobiliser tout le monde, retrouver de l’énergie, de la confiance. Et retrouver des joueurs mardi qui seront disponibles. C’est une période difficile dans un calendrier difficile. Autant on a eu une réaction en première période. Autant en deuxième, il n'y en a quasiment pas eu, il y a eu zéro tir. C’est insuffisant pour une équipe comme le PSG. Mais c’est l’état actuel de l’équipe » a t-il indiqué.