PSG : le Final 8 de la C1 menacé ? Les derniers éléments

Le Final 8 de cette édition 2019-20 inédite de Ligue des champions peut-il être annulé ? L'inquiétude grandit depuis quelques jours. Lisbonne, la capitale du Portugal, se reconfine progressivement alors que l'épidémie de Covid-19 regagne du terrain. Pour le moment, l'UEFA n'a pas pris de décision officielle, le timing du tournoi laissant une marge suffisante à l'heure actuelle - le Final 8 doit avoir lieu entre le 12 et le 23 août.

Aucune alternative étudiée pour le moment





Toujours est-il que si la tendance ne s'inversait pas, l'UEFA devrait envisager un plan B. Or, pour le moment, aucune alternative n'a été étudiée, comme l'a indiqué l'instance dans des propos accordés au journal L’Équipe. « L'UEFA est en contacts permanents avec la Fédération portugaise de football et les autorités locales. Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B. Nous suivons la situation au quotidien et nous nous adapterons si nous devons le faire. »

Pour rappel, le Final 8 de la Ligue des champions est une formule inédite sur la base d'un match unique par tour à partir des quarts de finale de la compétition. Le Paris Saint-Germain, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig et l'Atalanta Bergame sont les 4 premières formations qualifiées. Quatre huitièmes de finale retour doivent encore de disputer dans les villes hôtes programmées avant l'épidémie : Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, FC Barcelone-Naples et Bayern Munich-Chelsea.