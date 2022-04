PSG : Le Collectif Ultras Paris silencieux contre l'OM ?

Un troisième match consécutif sans encouragements au Parc des Princes ? Face à Bordeaux (3-0) et Lorient (5-1), le Collectif Ultra Paris (CUP) avait pris la décision de protester contre la politique sportive du club de la capitale - et l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions - en ne témoignant aucun soutien envers le PSG. Et vraisemblablement, la venue de l'Olympique de Marseille pour le Classique, dimanche soir (20h45) ne devrait pas changer la donne, à en croire des informations du Parisien.

Vers une absence "totale" de chants et d'encouragements

En effet, malgré l'importance de la rencontre, une source proche du Collectif a confié au Parisien que ce choc allait être boycotté par le groupe de supporters. Ils devraient être présents dans les tribunes au sein du Virage Auteuil mais dans le silence le plus total. Leader de Ligue 1, le PSG possède 12 points de plus que l'OM au classement et ne cherchera qu'à se rapprocher un peu plus encore d'un 10ème titre de Champion de France qui apparaît de plus en plus inévitable, à 7 matchs de la fin de cette saison 2021-2022 sur le plan national. Ainsi, Le Parisien indique qu' "une absence totale de chants et d’encouragements" devrait être présente du côté du CUP.



Si rien n'est certain, la défiance envers la direction du club a elle été témoignée à des nombreuses reprises au cours des dernières semaines. Le 2 avril dernier, à la veille de la réception de Lorient, le CUP avait publié un communiqué dans lequel il déplorait l'absence d' "actes concrets" toujours pas arrivés. "De notre côté, fidèles à notre ligne de conduite, nous continuons de privilégier un dialogue constructif et exigeant, conscients que le club a besoin d'un nouveau souffle passant nécessairement par un nouvel organigramme. Dans l'attente d'avancées, nous continuerons à exprimer notre mécontentement en tribune et ce, sans violence. Nous serons donc présents, mais silencieux car ils ne méritent pas mieux", pouvait-on lire à l'époque. Réponse dimanche concernant un nouvel épisode possible, contre l'OM.