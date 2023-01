PSG : le club va bien se rendre au Qatar et en Arabie Saoudite pour sa tournée hivernale

Pour le Paris Saint-Germain, il y aura bien une tournée hivernale cette année. Après avoir dû annuler celle de l'année dernière suite aux restrictions Covid encore en cours à ce moment-là, le club de la capitale va bien pouvoir effectuer une tournée hivernale cette année. Et cela a été confirmé par le PSG ce lundi matin sur les réseaux sociaux. Ainsi, Paris se rendra au Qatar mais aussi en Arabie Saoudite les 18 et 19 janvier prochains. Les joueurs parisiens vont pouvoir aller à la rencontre de leurs supporters, s’entrainer dans l’emblématique Khalifa Stadium mais aussi jouer un match amical en Arabie Saoudite face à une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Ce qui veut donc dire qu'on devrait très certainement avoir droit à un nouveau duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le PSG officialise sa tournée hivernale

"Le Paris Saint-Germain se rendra à Doha et Riyadh les 18 et 19 janvier prochains. Cette tournée sera l'occasion pour les Parisiens de rencontrer leurs supporters du Qatar et de la région MENA, de s’entrainer dans l’emblématique Khalifa Stadium et de participer à une série d'activations organisées avec les partenaires du Club présents au Qatar, tels que Qatar Airways, ALL, Qatar Tourism, QNB, Ooredoo et Aspetar. Les joueurs s'envoleront le 17 janvier pour Doha, puis se rendront à Riyadh, en Arabie Saoudite, pour jouer contre une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr. Le match aura lieu au stade King Fahd de Riyadh le 19 janvier. A l’issue du match, l’équipe rentrera à Paris. Après le succès de l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2022, ce voyage au Qatar est une nouvelle opportunité de mettre en lumière les innovantes infrastructures sportives du pays. Au cours des dix dernières années, le Qatar a accueilli le Paris Saint-Germain dans le cadre de différentes visites, comme le Qatar tour Handball en 2014 et 2015, le Qatar tour féminin en 2015, et le Qatar tour en 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2022."