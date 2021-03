PSG : Le club s'engage avec l'ONU en faveur de l'écologie

Avant, il y a eu les engagements de grands clubs européens comme la Juventus Turin ou Arsenal et ce lundi, le PSG est devenu le premier club de football français a adhérer au programme des Nations Unies pour la réduction de l'empreinte carbone des clubs. Désireux d'affirmer "ses convictions environnementales et marque sa volonté d’agir pour la terre et ses enfants, contre le réchauffement climatique", le club francilien a donné plus d'informations dans un communiqué publié sur son site officiel.

Un "nouveau chapitre" pour le PSG selon Nasser Al-Khelaïfi



"En adhérant au programme de l'ONU, le Club fait le choix de s’appuyer sur une méthode collaborative éprouvée, développée par les experts internationaux de l'organisation des Nations Unies en matière environnementale. Depuis plus de deux ans, le Paris Saint-Germain, a déjà lancé de nombreuses initiatives en faveur de l'environnement. Grâce aux recommandations des experts environnementaux de l'ONU, le Club entend renforcer l'impact favorable des mesures prises et améliorer son action en matière de développement durable", peut-on notamment lire.

Premier club de football français à adhérer au programme « Sports for Climate Action » de l’@CCNUCC, l’agence des Nations-Unies chargées du climat et de l’environnement, le @PSG_inside prend un engagement historique en faveur du climat.

Le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, s'est montré satisfait du choix effectué, indiquant que le chemin était le bon en dépit d'avancées conséquentes à opérer dans le futur. "C’est un moment important pour le Paris Saint-Germain. Avec l’adhésion du club au 'Sports for Climate Action' de l’ONU, nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre engagement pour la planète. Avec la collaboration de chacun et l’apport d’experts, nous voulons mieux structurer les actions écologiques que nous avons mises en œuvre ces dernières années, les rendre plus efficaces pour relever le défi du changement climatique. Il reste beaucoup à faire mais nous sommes sur le bon chemin. Le Paris Saint-Germain prend ses responsabilités et associera ses plus de 100 millions de fans à travers le monde pour agir tous ensemble dans le sens d’un avenir durable", a-t-il expliqué sur le site officiel du PSG.