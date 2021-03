Plus de 500 000 euros dérobés chez Angel Di Maria. Quelques dizaines de milliers au domicile des parents de Marquinhos. Les deux cambriolages qui ont visé ce dimanche les joueurs du Paris Saint-Germain ont poussé le club à réagir de la plus ferme des manières. Pour aider ses hommes, le PSG a décidé de renforcer la sécurité de leurs logements.



L'information est révélée ce lundi par L’Équipe, qui précise qu'en plus du système de vidéo surveillance (ou d'alarmes) déjà présent dans bon nombre de logements occupés par les joueurs parisiens, la direction du club "devrait prendre à ses frais une surveillance humaine supplémentaire pendant un temps donné".

Une mesure déjà prise

De fait, "un ou deux agents de sécurité" seront mis à disposition et postés devant chaque lieu de résidence, et ce vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Une mesure que le Paris Saint-Germain avait déjà prise en 2015, dans la foulée des attentats survenus en novembre. Avec cette décision, Paris espère ramener un peu de sérénité auprès de ses hommes, afin qu'ils puissent rester concentrés sur le jeu.