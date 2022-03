PSG : Le but du mois pour Mbappé ?

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 (14 buts) et meilleur passeur (10 offrandes, à égalité avec Lionel Messi), Kylian Mbappé n'en finit plus d'éblouir la planète football.. Son mois de février a été étincelant, à l'image de sa saison, où il affiche une constance bluffante au très haut niveau. L'attaquant pourrait matérialiser son statut de joueur dominant avec un nouveau trophée.Une nomination qui fait suite à son but inscrit à Lille, d'une superbe frappe enroulée à 25 mètres (5-1). Kylian Mbappé aura toutefois de la concurrence puisque le Marseillais Arkadiusz Milik est également nommé pour son ciseau inscrit à Metz. Romain Hamouma (Saint-Etienne, belle frappe contre Montpellier), Martin Terrier (Rennes, conclusion d'un mouvement collectif) et Lucas Perrin (Strasbourg, volée contre Saint-Etienne) complètent ce cru de février.