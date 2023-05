PSG : le bel hommage de Beckham aux supporters parisiens

David Beckham n’a rien oublié de son passage éclair au Paris Saint-Germain. Il y a dix ans jour pour jour, l’international anglais prenait sa retraite sur la pelouse du Parc des Princes, au terme d’une brillante carrière. Le joueur formé à Manchester United a effectué un court passage de six mois dans le club de la capitale, le temps de remporter la Ligue 1. Sur le site officiel du PSG, David Beckham a rendu hommage aux supporters parisiens et s’est souvenu avec émotion de son aventure en France.

"Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable"

« Je me souviendrai toujours de ce qu'ils (le PSG) ont fait pour moi, de la façon dont ils m'ont traité et de l'attitude des supporters du Paris Saint-Germain à mon égard. Même si je ne suis resté que six mois, j'ai eu l'impression d'être traité comme si j'étais là depuis 16 ans et que je faisais partie de cette famille. (...) La raison pour laquelle j’avais hâte de jouer au Parc des Princes ? C’était les supporters ! Les supporters de ce stade créent quelque chose d’incroyable. »