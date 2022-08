Un Neymar moins impressionnant physiquement



🎙 Juninho sur Neymar : "Je l'ai vu démarrer au Brésil. C'est un joueur im-pres-sion-nant. Impressionnant ! Mais aujourd'hui, il a besoin de plus d'efforts physiques pour réussir ses trucs. Avant tout était facile pour lui." pic.twitter.com/VVNrW12IRV

— Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) August 29, 2022

Neymar est actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat de France.Le fait qu’il ait régressé depuis est une évidence. De nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer ce déclin, et Juninho, son compatriote, y est aussi allé de son point de vue personnel sur le sujet.Invité de l’émission Rothen s’enflamme lundi soir, le directeur sportif brésilien a indiqué que« Je l'ai vu démarrer au Brésil. C'est un joueur impressionnant. Impressionnant ! Mais aujourd'hui, il a besoin de plus d'efforts physiques pour réussir ses trucs. Avant tout était facile pour lui. Pendant 90 minutes, il faisait que des sprints. Mais là physiquement, ça coince", a-t-il déclaré sur RMC.« Juni » convient tout de même que. « Je le trouve plus concentré, a-t-il souligné. Et je pense que les choses qui sont sorties pendant les vacances, jamais il n’avait fait face à quelque chose comme ça. Paris voulait le vendre. Ça l’a piqué et il a réfléchi. Il a 30 ans et il n’est plus un gamin. Je crois qu’il va tout faire pour faire une superbe Coupe du monde. Car ça sera sa dernière. Malheureusement, au Brésil, il est très critiqué. »