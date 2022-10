Christophe Galtier a été offensif vendredi lors de son rendez-vous avec la presse. Remonté par rapport au fait qu’on ne le questionne que sur les sujets extra-sportifs, l’entraineur du PSG a tapé violemment du poing sur la table. Il ne veut désormais parler que de football.



Dans ce ras-le-bol exprimé, certains n’y ont vu que le signe d’une lassitude par rapport aux différentes affaires qui touchent actuellement son club. D’autres ont jugé qu’il s’agit d’un message crypté envoyé à sa hiérarchie. Il voudrait que ses décideurs prennent leurs responsabilités et le laisser se consacrer du sportif. C’est ce que pense notamment Ludovic Obraniak, chroniqueur pour L’Equipe du Soir.

« Galtier aurait besoin d’un coup de main »

« C’est un appel au secours aux dirigeants, a déclaré l’ancien Dogue. Il n’est pas habitué à cette pression médiatique. Il n’est qu’entraineur de football. Et il essaye de le rappeler à Nasser Al-Khelaifi ou à Luis Campos ». Obraniak a enchéri en déclarant que Galtier se trouve au bord de la rupture car il ne soupçonnait pas cette mission aussi éreintante. « A Nice et à l’ASSE, ses précédents clubs, il ne brulait pas la même énergie. Au PSG, à la virgule près, il ne doit pas se tromper (dans ce qu’il dit). C’est sa première grande expérience, il aurait besoin d’un coup de main. Et il ne peut même pas balancer un contre-feu, car sur le terrain, il ne se passe pas grand-chose en ce moment ».