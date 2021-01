Neymar, pas encore là

, à l'occasion de la dix-neuvième journée de Ligue 1. Pour son premier match à domicile avec sa nouvelle équipe, Mauricio Pochettino va pouvoir compter sur le retour de Mauro Icardi. L'attaquant fait partie du groupe de vingt-et-un joueurs concocté par son entraîneur., lui qui n'est apparu qu'à cinq petites reprises depuis le début de la saison avec le PSG. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs à plus d'un mois, et son entrée en jeu lors du nul concédé face à Bordeaux (2-2), le 28 novembre 2020.Ce samedi face à Brest, pas d'Alessandro Florenzi ni de Layvin Kurzawa. Neymar ne sera pas non plus de la partie. Le Brésilien n'est pas totalement remis de sa blessure à la cheville contractée suite aulors de PSG-Lyon (0-1). Kylian Mbappé est en revanche bien présent dans le groupe.