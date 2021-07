Invité au mariage de son ex-coéquipier Marco Verratti, au même titre que d’autres anciens pensionnaires de l’équipe francilienne tels que Salvatore Sirigu, Javier Pastore ou Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic s’est permis de donner son avis sur le PSG actuel. Malgré les renforts à grands coups de millions qu’opère le club depuis l’entame du mercato en cours, il estime que l’équipe actuelle ne fait pas le poids avec celle dans laquelle il évoluait. Sur Instagram, et en publiant une photo de lui et ses anciens compères tous réunis et en costard, il a écrit : « The Real PSG » (Le vrai PSG).

Ibra, le récidiviste

Même s’il convient de ne pas prendre tout ce que dit ou écrit le buteur suédois au premier degré, ce n’est pas la première fois qu’il se permet une déclaration provocatrice à l’encontre du PSG. Quand il s’apprêtait à quitter le club en 2016, il avait déjà irrité les supporters en se moquant de son histoire : « Sans manquer de respect au passé, le PSG est né il y a trois ans et demi, lorsqu'ils sont arrivés ». Du Ibra dans le texte.

À noter la présence des anciens Parisiens, Lavezzi, Ibrahimovic, Sirigu et Pastore ! L’attaquant suédois a d’ailleurs publié cette photo sur son compte Instagram en légendant : « le vrai #PSG ! » https://t.co/3zzYwKgLha pic.twitter.com/OaFDGGhYm4

— We Are Parisians (@WeAreParisians) July 15, 2021



Pour rappel, Ibrahimovic est resté quatre ans à Paris. Il a marqué l’histoire du club, avec notamment 156 buts inscrits. Toutefois, en C1, il n’a jamais réussi à franchir le cap des quarts. Depuis son départ, le club a atteint le dernier carré européen à deux reprises.