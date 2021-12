Une patte gauche de velours, des lucarnes à la pelle et un sourire éternel : Nenê a laissé une trace indélébile de son passage dans la capitale. Le milieu offensif brésilien n'a pas seulement brillé avec le maillot du PSG. Il a aussi multiplié les marques d'affection pour le club, à l'instar de son passage remarquable et remarqué en France, la semaine passée.

Un retour au Parc fort en émotion



Après avoir rencontré des supporters franciliens lors d'un échange aussi sympathique que spontané, Nenê s'est exprimé au micro d'Ambre Godillon pour PSG TV avant le choc entre Paris et Monaco, dimanche soir (victoire parisienne 2-0). L'occasion pour cet ancien chouchou du Parc des Princes de clamer une nouvelle fois son attachement à toutes les composantes du club. Il était également présent pour le match de Ligue des Champions contre Bruges 4 jours plus tôt (4-1). Logé chez son ami Neymar, le gaucher a été mis à l'honneur par le président Nasser Al-Khelaïfi, qui lui a remis un maillot symbolique. "Merci beaucoup PSG pour l’invitation. J’ai été très touché par votre accueil, c’est comme si je n’étais jamais parti de ce club, pour lequel j’ai tant d’affection. Et à tous les supporters: merci pour tout l’amour que j’ai reçu ces derniers jours, je vous aime", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.