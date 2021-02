Voilà qui augure du meilleur pour une éventuelle prolongation. Neymar avait confié il y'a quelques jours vouloir s’inscrire dans la durée avec les champions de France et ce n’était visiblement pas que de simples paroles en l’air. Suspendu mercredi soir face à Nîmes pour le compte de la 23eme journée de Ligue 1, Neymar était dans les tribunes du Parc des Princes pour profiter du large succès parisien. Et il a visiblement apprécié le spectacle au vu de son tweet publié après la rencontre.

"Je t'aime PSG"



"Je t’aime PSG", a ainsi publié l'international brésilien dans un post agrémenté de deux cœurs rouge et bleu, en légende d'une photo de lui faisant un cœur avec ses doigts. Une déclaration d'amour en bonne et due forme postée la veille du 29e anniversaire de la star. Il arrive bientôt, ce nouveau bail de 4 ans ? En attendant, Neymar et ses collègues sont attendus dimanche au stade Vélodrome pour affronter l'OM dans un Classique qui s'annonce épique.