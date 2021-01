PSG : La composition pour la première de Pochettino

Quatre jours après son arrivée en tant que nouveau coach du PSG - à la place de Thomas Tuchel - Mauricio Pochettino débute ce mercredi soir sa nouvelle aventure sur le banc du club francilien. Ainsi, sur la pelouse de l'AS Saint-Étienne dans l'optique de la 18ème journée de Ligue 1 (21 heures), le technicien argentin sera attendu. Troisième au classement avant cette reprise, le PSG va donc évoluer en 4-2-3-1 sous la direction du natif de Murphy. Il a décidé d'aligner notamment un trio composé de Moise Kean soutenu par les présences de Kylian Mbappé et Angel Di Maria sur les côtés, en l'absence de Neymar.On doit être compétitif et prendre les trois points", a expliqué Pochettino au micro de Téléfoot.En face, l'AS Saint-Étienne de Claude Puel, quatorzième de Ligue 1 reste sur une série de quatre matchs sans défaite. L'ancien entraîneur de Leicester s'appuiera sur un schéma classique avec notamment les présences d'Hamouma et Bouanga sur le plan offensif.: Moulin - Debuchy, Moukoudi, Retsos, Kolodziejczak - Gourna, Youssouf, Monnet-Paquet - Nordin, Hamouma, Bouanga.: Navas – Dagba, Kehrer, Marquinhos, Bakker – Gueye, Herrera Verratti - Di Maria Mbappé, Kean.