Mauricio Pochettino (entraîneur du PSG, propos relayés par L’Équipe : "Oui, c'est inadmissible de commencer de cette façon. Après, il y a de la honte sportive. Il faut maintenant aller de l'avant, passer la frustration de la Ligue des Champions et penser à donner le meilleur de soi-même. Et avoir un esprit compétitif. Comme je l'ai dit, c'est inacceptable. Cette première mi-temps est inacceptable. On n'avait pas un état d'esprit de combattant, contre une équipe qui était touchée. La façon dont on a joué, ce n'est pas acceptable. Cela ne peut pas se passer. On peut avoir des performances mais ce type d'attitude, ce n'est pas possible. C'est inadmissible de commencer le match de cette façon. Le respect envers le club, nos supporters, est essentiel. On juge toujours sur le rendement collectif, sur l'état d'esprit collectif, je ne veux pas me focaliser sur des prestations individuelles. On ne trouvera pas d'excuse. Le plus important, c'est de trouver des solutions, faut arrêter de chercher des excuses, de trouver des prétextes."