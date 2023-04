PSG : Kylian Mbappé pousse un coup de gueule contre le racisme et défend Lukaku

La colère est grande chez Kylian Mbappé. Ce mercredi 5 avril, au lendemain de la demi-finale aller de Coupe d'Italie entre la Juventus de Turin et l'Inter Milan, l'attaquant du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France est sorti de ses gonds. La raison ? Les insultes racistes subies par Romelu Lukaku hier soir en fin de match. L'attaquant international belge a inscrit le penalty de l'égalisation dans le temps additionnel mais il a été victime d'insultes racistes et de cris de singe entendus dans les tribunes du Juventus Stadium. Tandis que Lukaku a répondu au public après son but, il a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé. Une expulsion qu'a regretté Simone Inzaghi, le coach de l'Inter. Ce dernier espère qu'un des deux cartons jaunes de son attaquant sera retiré. Mais au lendemain de ces incidents, Kylian Mbappé a pris la parole.

Mbappé pousse un coup de gueule

Sur son compte Instagram, la star du Paris Saint-Germain a posté une story où on peut voir Lukaku en train de célébrer face aux supporters de la Juve. Et Mbappé a accompagné cette story du texte suivant : "2023 et toujours les mêmes problèmes. Mais on ne va pas vous laisser faire. Tous contre le racisme." L'attaquant de 24 ans fait bien comprendre qu'il ne laissera pas passer ça à titre personnel et qu'il compte bien combattre le racisme dans les stades de football. Un combat de plus pour le capitaine de l'équipe de France, dont la parole est très écoutée.