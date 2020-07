PSG : Kimpembe honoré de « s’inscrire dans la durée »

P🗼 R I S 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

Cela a été rendu officiel samedi, Presnel Kimpembe a prolongé d’un an son contrat avec le Paris-SG. Le défenseur central a étendu son bail d’un an et il est désormais lié au club de la Capitale jusqu’en juin 2024. Le défenseur voulait s’inscrire dans la durée avec son club formateur et de cœur. « Paris est mon club de cœur, et mon club formateur. Je suis ici depuis que j'ai huit ans, et pouvoir m'inscrire dans la durée avec le club est un honneur pour moi, a confié Kimpembe après sa prolongation sur le site du PSG. J'espère remporter encore beaucoup de matches et beaucoup de trophées ! »Le joueur international (9 sélections) représente le futur de la défense centrale parisienne où il pourrait s’installer à côté de Marquinhos puisque Thiago Silva va quitter le club fin août. Le Brésilien a été un exemple pour Kimpembe. « Thiago m'a beaucoup apporté sur le terrain, et aussi en dehors. J'essaye de prendre exemple sur lui, notamment sur son côté extrêmement professionnel, et sur son jeu et son placement. Je suis très fier de pouvoir dire cela aujourd'hui », a relevé le Français qui a aussi glissé quelques mots sur Thomas Tuchel et l’Atalanta Bergame que le PSG défiera en quarts de finale de la Ligue des Champions, le 12 août.« Quand le coach est arrivé, on a beaucoup échangé, a déclaré Kimpembe à propos de l’entraîneur allemand du club parisien. Il m'a parlé de sa façon de voir les choses, il a exposé sa philosophie du football, et je me suis retrouvé dans ses préceptes. Il a une sacrée personnalité, il sait être très drôle, et on se comprend très bien. » Le jeune défenseur central se méfie aussi grandement de l’Atalanta qui aligne les performances de haute qualité : « Il va falloir faire très attention, et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. Il faudra bien se préparer, on sait que c'est une équipe très offensive. Ils auront aussi faim que nous, il faudra être prêts, en sachant en plus que tout se joue sur un match. » Troisième de Serie A, le club bergamasque a mené deux fois sur le terrain de la Juventus Turin, samedi soir, avant de concéder le résultat nul suite à deux penalties transformés par Cristiano Ronaldo (2-2).