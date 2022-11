PSG : Kimpembe et Messi de retour à l'entraînement

Bonnes nouvelles pour Christophe Galtier. Ce jeudi, après 3 jours de repos suite au succès obtenu à Lorient (1-2), le PSG a repris le chemin de l'entraînement au Camp des Loges. Et alors que se profile la réception de l'AJ Auxerre, dimanche au Parc des Princes pour le dernier match avant la Coupe du monde 2022 (13 heures),, comme l'indique L'Equipe. Le premier est remis de sa petite lésion au tendon d’Achille contractée après le match face à Troyes (4-3) et avait pour rappel manqué les rencontres contre la Juventus Turin en Ligue des Champions (1-2) et Lorient en Ligue 1 (1-2). Sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre), il postule à une place de titulaire en défense face à l'AJA.Lionel Messi, lui aussi, touché au tendon d'Achille, avait manqué le déplacement à Lorient dimanche dernier.. Il sera ensuite temps pour lui de prendre la direction du Qatar afin de disputer la Coupe du monde sous le maillot de l'Argentine. Son sélectionneur, Lionel Scaloni, qui doit composer avec le forfait de Giovani Lo Celso dans l'entrejeu, dévoilera sa liste d'ici au 14 novembre prochain. L'Albiceleste débutera le tournoi le 22, à 11 heures face à l'Arabie Saoudite.