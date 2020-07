PSG : Kimpembe encense Thiago Silva

Thiago Silva va manquer à Kimpembe

Au terme du mois d'août, Thiago Silva fera ses adieux au PSG après huit années passées dans la capitale. Pour Presnel Kimpembe, cette fin de cycle du central brésilien sera compliqué à digérer, tant il a progressé aux côtés de l'ancien élément de l'AC Milan., a jugé Kimpembe lors d’une interview accordée à RMC Sport.Le programme des prochains matches du PSG est d'ailleurs très consistant sur le plan qualitatif, avec une finale de Coupe de la Ligue contre l'OL, prévue vendredi (21h05), puis un quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain, à Lisbonne. Thiago Silva (35 ans) pourrait continuer à jouer des rencontres supplémentaires en fonction du parcours européen du club de la capitale."Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme, un super mec. J’échange beaucoup avec lui, il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je prends tout ce qu’il me donne et j’avance avec ça", a expliqué Kimpembe, visiblement très satisfait de son évolution avec son coéquipier et capitaine.