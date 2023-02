PSG : Kimpembe a fait son retour à l'entraînement ce jeudi

Grand retour pour le Paris Saint-Germain. Tandis que cette journée du 2 février 2023 ne va pas rester dans les mémoires du côté des supporters du club de la capitale après l'annonce du forfait de Mbappé face au Bayern Munich, Kimpembe a cependant fait son retour à l'entraînement de son côté. Alors qu'aujourd'hui, le PSG a appris que Kylian Mbappé souffrait d'une lésion musculaire à la cuisse gauche et qu'il serait absent trois semaines, manquant ainsi le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Presnel Kimpembe a pu revenir enfin à l'entraînement.

Kimpembe revient enfin

Le défenseur international de l'équipe de France était blessé depuis de longues semaines et avait manqué le Mondial 2022 avec l'équipe de France au Qatar. Mais il vient enfin de revenir à l'entraînement et cela ne peut que faire du bien à Christophe Galtier, qui a également enregistré la blessure de Sergio Ramos hier soir à La Mosson. Même si l'état du défenseur espagnol est pour le moment dans le flou, un retour de Kimpembe va faire du bien aux Parisiens. Le Titi n'est cependant pas certain d'être présent pour le 8e de finale face à l'ogre bavarois le 14 février prochain. Galtier croise les doigts.