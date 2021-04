Dans des propos confiés à la Gazzetta dello Sport, Moise Kean, prêté par Everton au PSG, s'est attardé sur l'évolution de son équipe actuelle, encore en lice pour remporter la Ligue 1, la Coupe de France, mais aussi la Ligue des Champions, avec une demi-finale aller dès mercredi en forme de choc contre Manchester City. "Après le match du Bayern, j'ai réalisé à quel point nous avions grandi. Je l'ai ressenti à la fois sur le terrain et dans les vestiaires. Nous avons beaucoup changé depuis le début de l'année", a estimé le joueur italien.

"Tout est possible"

"Maintenant, nous sommes en demi-finale, mais nous n'avons pas le sentiment d'avoir atteint la ligne d'arrivée. Tout est possible." Kean a forcément été sondé sur ses deux illustres compères d'attaque, Neymar et Kylian Mbappé et ne dissimule pas son admiration devant le talent de ses deux coéquipiers. "Ce sont les deux attaquants les plus forts qui existent, assure-t-il. Ils sont jeunes aussi, donc on est sur la même longueur d'onde. J'ai toujours rêvé d'arriver au sommet, de jouer à un haut niveau. Jouer avec eux est génial", a-t-il apprécié.