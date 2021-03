PSG : Juan Bernat prolonge jusqu'en 2025

Le latéral gauche, âgé de 28 ans, était en fin de contrat en juin 2021 mais le directeur sportif Leonardo avait assuré plusieurs fois qu'il comptait prolonger le bail de l'international arrivé à Paris en 2018 en provenance du Bayern Munich. Gravement blessé au genou gauche (rupture d'un ligament croisé) en septembre 2020, l'Espagnol n'a toujours pas rejoué depuis, même s'il est en phase de reprise individuelle selon les derniers points médicaux publiés par le PSG.

En 76 rencontres avec Paris, le défenseur a marqué 6 buts et adressé 10 passes décisives. Cette prolongation survient quelques jours après celle de l'Argentin Angel Di Maria, lui aussi en fin de contrat en juin et qui a prolongé d'une saison plus une en option. Sur le bureau de Leonardo, deux dossiers beaucoup plus importants subsistent: ceux de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat en juin 2022 et dont l'avenir est incertain.