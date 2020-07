PSG : Jérémy Ménez est impressionné par Kylian Mbappé

"Mbappé m'impressionne beaucoup : un joueur comme ça n'a aucune limite" 🤯

En Italie, Ménez se sent à son aise

Jérémy Ménez est passé notamment sous les couleurs du PSG, et suit encore avec attention les prestations du club francilien. Et forcément, il est difficile de ne pas être impacté par les performances de Kylian Mbappé. Le nouveau joueur de la Reggina (Serie B) a admis qu'il était admiratif du champion du monde 2018. "Mbappé m’impressionne beaucoup. Par sa maturité surtout. Même s’il a ses objectifs en vue, ça se voit qu’il s’amuse. Jouer et être sur le terrain, c’est un plaisir et une passion pour lui et ça se ressent. Pour moi, un joueur comme ça n’a pas de limite. C’est lui sa limite. Après il y a le destin, mais un joueur comme ça faut qu’il ne se fixe aucune limite", a-t-il indiqué.Ménez a en outre évoqué son choix de retourner en Italie après son expérience au Paris FC. Il connaît bien le pays pour avoir évolué sous les maillots de l'AS Roma (2008-2011) et l'AC Milan (de 2014 à 2016). "J’ai une petite revanche à prendre sur moi-même. Là-bas, je me suis éclaté. Là-bas, je me sens bien et les gens ont une image différente de moi par rapport à la France. Peut-être que j’ai fait deux, trois petites fautes qui n’ont pas plu à certaines personnes. Et en France, quand on te met dans une case, après les gens ont du mal à te sortir de cette case. Je fais abstraction de tout ça et j’avance. C’est pour ça que je suis heureux de retourner en Italie. (…) Je voulais me prouver que je pouvais tout éclater là-bas", a indiqué le joueur âgé de 33 ans.