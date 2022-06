PSG : Jean-Claude Blanc juge "sincère" Mbappé sur sa volonté de "gagner en France et à Paris"

Dans le podcast "Pause" présenté par l'entrepreneur Alexandre Mars et diffusé prochainement, il évoque également l'investissement de QSI (Qatar Sports Investments), présent depuis 2011 à Paris, et dont "l'envie de construire a été affirmée plusieurs fois". Kylian Mbappé, dont la prolongation jusqu'en 2025 a été officialisée le 21 mai alors qu'il était convoité par le Real Madrid, avait affirmé devant la presse ne pas "avoir dit non au Real", mais "dit oui à la France et à un nouveau projet du PSG". Pour Blanc, présent au club depuis 2011, "il est très sincère quand il parle de ce côté patriotique, et que gagner en France ou à Paris a une autre saveur que gagner dans un autre club".

"Je l'ai vu grandir, se transformer, devenir un leader sur ces cinq dernières années", ajoute-t-il, "admiratif" de la carrière de l'attaquant de 23 ans. Dans ce podcast de 1 h 30 min, le directeur exécutif du club, ancien directeur général, est aussi revenu sur l'investissement de QSI. A la question de savoir si la vente du club pourrait être un sujet, notamment après la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année (21 novembre-18 décembre), Jean-Claude Blanc indique avoir "zéro indication dans ce sens-là".

"L'envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser (Al Khelaïfi, le président)" précise-t-il. Le Paris Saint-Germain est en pleine restructuration cet été après une saison en demi-teinte, marquée par un dixième titre de champion de France mais une élimination en 8e de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Le club de la capitale a déjà officialisé il y a quelques jours l'arrivée du Portugais Luis Campos, nouveau conseiller football, après le départ du directeur sportif Leonardo.