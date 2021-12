PSG - Herrera : "Mbappé sera le meilleur joueur du monde mais Messi est le numéro un"

Le PSG ne laisse personne indifférent et la formation entraînée par Mauricio Pochettino s'apprête à vivre une année 2022 pleine de défis. Leader du Championnat de France avec 13 points d'avance sur Nice, le club de la capitale peine à convaincre dans le jeu, et a terminé l'année 2021 par un match nul face à Lorient (1-1). Une ambition affirmée du PSG est de remporter la Ligue des Champions même si, ces dernières années, la compétition a surtout été remportée par des équipes plutôt que par une addition de talents. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, Ander Herrera a donné son avis sur le thème.

Le Real est favori face au PSG d'après Herrera



"C'est une question de temps pour construire la nôtre. Pochettino a déclaré qu'il n'était pas facile de passer quinze ans dans le même club, comme Messi ou Sergio Ramos, pour aller ailleurs et jouer comme si de rien n'était. Il y a une transition à faire. Et les équipes ont également besoin de cette période pour se consolider. Klopp a passé quatre ans sans rien gagner avec Liverpool", a-t-il expliqué, citant les Reds, Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid comme des candidats à la victoire finale cette saison. En huitièmes de finales de la Ligue des Champions, c'est justement le club merengue que le PSG rencontrera (match aller le 15 février au Parc, retour le 9 mars à Bernabeu). Sur le papier, le favori est trouvé d'après le milieu de terrain espagnol : "Un club qui compte treize Ligue des Champions, contre un qui n'a pas encore été champion d'Europe doit être légèrement favori. Nous, non. Au mieux, à 50 %. Même si le Real Madrid n'a pas besoin d'être dans un bon moment pour soulever la Ligue des Champions. Cela dit tout."

"Mbappé a une immense humilité et un désir d'apprendre de Leo"



Invité à évoquer l'intégration de Leo Messi au sein du club de la capitale, l'ancien élément de Manchester United a donné son avis. "Les joueurs du niveau de Messi raccourcissent le temps d'acclimatation. Il jouera de la même manière en France, en Espagne, au Japon ou à Madagascar. Il fonde son style sur le ballon, sur la compréhension, sur le déséquilibre. Je veux démanteler ce mythe selon lequel il y a beaucoup de différence entre les championnats. Les bons sont bons partout", a-t-il assuré, parlant du numéro 30 comme du "meilleur footballeur de l'histoire".

🔵🔴 #EntrevistaMD a @AnderHerrera: “Mbappé será el mejor, pero el número uno ahora es Messi”

💬 "Me da igual qué se diga de Neymar. Le conozco bien, es mi amigo y tiene un corazón enorme"



✍️ @danigilopez https://t.co/daAAMKGaB6



— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 24, 2021





Kylian Mbappé, lui, a su se montrer indispensable au PSG, avec un bilan de 9 buts en 17 matchs de Ligue 1 couplé à une influence considérable dans la création des occasions. Un impact qui aidera le natif de Bondy à se hisser au sommet du football mondial d'après Herrera. "Kylian sera le meilleur joueur du monde pendant de nombreuses années à venir, mais nous sommes tous d'accord pour dire que Leo est le numéro un. Il n'y a aucun doute. Mbappé a une immense humilité et un désir d'apprendre de Leo", a-t-il souligné.