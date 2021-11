PSG : Henry revient sur l'arrivée de Messi

Quand Thierry Henry et @Ludovic_Giuly parlent de la @Ligue1UberEats ! Voici la première vidéo des trois entretiens entre les deux anciens internationaux! #PrimeVideo #HENRYGIULY pic.twitter.com/kVDJmht7vE

« Ça dépasse vraiment même la Ligue 1 »

« Lionel Messi à Paris, c'est extraordinaire. » Interrogé sur l'arrivée de l'Argentine en Ligue 1 au Paris Saint-Germain, Thierry Henry n'y va pas par quatre chemins au moment de revenir sur le transfert de l'été. En effet, en fin de contrat au FC Barcelone, le septuple Ballon d'Or a rejoint la France suite aux problèmes financiers que traversent les Blaugrana. « Déjà, surpris, je ne vais pas mentir. Pas surpris parce qu'il est venu dans le championnat français ou car il est venu jouer pour le PSG.Maintenant, il vient au PSG. Je pense que y'a Di Maria, Paredes et son ami Neymar qui ont dû lui en parler. Et il voit qu'il a la capacité de se retrouver dans une équipe aussi qui peut gagner. Déjà le championnat. Et j'espère pour eux et le football français, la Ligue des Champions.», a reconnu le champion du monde 98.« On sait qu'il n'a toujours pas marqué en championnat, ça, ce n'est pas grave. En Ligue des Champions, il l'a déjà mis au fond.Comme après l'arrivée de Zlatan (Ibrahimovic) et puis on peut citer tous les joueurs qui sont arrivés après... Maintenant, je vois des gens, ils ont des maillots de Paris. Ils marchent dans la rue avec les maillots de Paris. Des fois, je vais même plus loin : ils savent même pas ce que c'est, tellement c'est puissant, a par la suite confié Henry, lors d'un entretien sur Prime Video avec Ludovic Giuly. (...) Ça dépasse vraiment même la Ligue 1.Comme ce qu'avait fait Lyon dans le passé pour maintenir la Ligue 1 à un certain niveau. »