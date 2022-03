Cette saison, Neymar ne parvient pas trop à rayonner sous le maillot du PSG. Mis à part quelques matches en début de saison, le Brésilien est apparu en difficulté. Et la blessure qu’il a contractée à la cheville et qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs semaines n’a rien arrangé à son cas. Le Brésilien est dans le dur et à en croire Thierry Henry, ex-international français et aujourd’hui consultant pour Prime Vidéo, il y a une explication à cela.



Dans une interview donnée à L’Equipe, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a affirmé que « Ney » souffrait forcément d’un souci mental vu qu’il a de plus en plus du mal à performer sur la durée. « Quand on analyse une action et qu'il ne s'est pas replacé, OK c'est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien... mais il y a des raisons, a commencé par noter Henry. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était :''Est-ce qu'il est bien ?'' Ce n'était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de ''l'aide'', il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain ».

Henry décèle un choc émotionnel chez Messi

Le champion du monde 98 a poursuivi en déclarant que Lionel Messi, le coéquipier de Neymar, pouvait également pâtir d’un souci de même nature. « Il faudrait le lui demander, je ne peux pas parler pour lui. Mais quand on parle de Messi ou de Neymar, de joueurs exceptionnels, on oublie trop cette dimension. Lorsque Lionel a pleuré en partant de Barcelone, ce n'était pas programmé. Quand tu penses que tu ne vas jamais partir de quelque part et que d'un coup ça arrive, ça crée un choc émotionnel ».



Henry a raconté ensuite sa propre expérience pour mettre en avant le fait que le génie argentin peut avoir des difficultés d’adaptation à sa nouvelle parisienne : « Les gens disent :''Oui mais ça va, il a tout ce qu'il faut à Paris.'' Mais ce n'est pas si évident. Quand je suis parti d'Arsenal pour Barcelone (en 2007), il m'a fallu un an pour être bien... J'arrive blessé, je suis en période de divorce, je dois apprendre un nouveau système, vous mélangez tout ça, cela joue sur le mental. »



Enfin, l’ancien international tricolore a soulevé un point important : l’incapacité des athlètes sportifs à s’ouvrir sur leur situation mentale. « Je ne sais pas comment les gens réagiraient si un joueur de foot parlait comme ça à la fin d'un match, expliquant qu'il n'était pas bien mentalement. À mon époque, c'était beaucoup plus dur, totalement tabou. Même dans le groupe. T'arrivais dans les vestiaires :''Ça va ?'' - Oui'', même si ça n'allait pas (…) Mais si tu dis :''Mentalement, je n'étais pas bien.'' Le match d'après tu peux prendre cher à l'extérieur. Que vont chanter les supporters adverses, que vont-ils crier quand tu vas faire une touche ou en arrivant au stade ?''Ah, il avait peur, lui, la semaine dernière !'' Ce n'est pas facile d'ouvrir toutes les portes et que tout le monde arrive à lire qui tu es », a conclu Titi.