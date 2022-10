Samedi soir, lors de la rencontre du PSG contre Troyes, Neymar a marqué l’un des quatre buts de l'équipe francilienne. Toutefois, son geste le plus réussi de la rencontre n’était pas la réalisation qu'il a signée, mais l’enchainement qu’il a réussi en deuxième période avant de donner une passe quasi décisive à Kylian Mbappé. Même l’immense Thierry Henry est resté bouche bée devant cette magnifique séquence.

Une roulette-talonnade de grande classe

En confiance et inspiré, le Brésilien a dribblé plusieurs joueurs troyens avant de servir son coéquipier à la suite d’une roulette-talonnade à 180°. Un geste de grande classe et qui aurait fait le tour de toutes les chaines TV mondiale si le ballon était allé au fond.



Invité à commenter ce geste lors de l’émission Dimanche Soir Football après avoir assisté au match au bord de la pelouse, Henry s’est dit conquis. « C’est pour ça que les gens vont au stade. C’est l’instinct, mais il sait ce qu’il fait. Son tiroir n’est pas le même que celui des autres », a-t-il déclaré. Venant de la part d’un joueur aussi légendaire, ses compliments vont certainement toucher « Ney ».