PSG : Heinze élogieux envers Pochettino

Heinze espère retrouver Messi en MLS

Ma thérapie, c'est de lire et écrire. J'essaie d'écrire tout ce qui est lié à ma vie, et ma vie elle-même est liée au football. J'écris aussi parce que je ne suis pas une personne très expressive et je l'obtiens de ce côté ", a-t-il commenté.



Gabriel Heinze continue son chemin en tant qu'entraîneur. Passé par le PSG, l'OM, Manchester United ou encore le Real Madrid en tant que joueur, il est lancé depuis 2015 de l'autre côté, celui de coach. Durant trois ans, de 2017 à 2020, il a dirigé le Velez Sarsfield, en Argentine. Lundi, il s'est engagé en faveur d'Atlanta United aux, et va y découvrir la MLS. Dans un entretien accordé à La Nacion, Heinze a détaillé ses avis sur les techniciens argentins, dont Diego Simeone et également, Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG.L'ex-technicien des Spurs a été la cible d'un éloge très appuyé de la part de son ancien coéquipier au PSG. En effet, Heinze et Pochettino ont été coéquipiers de 2001 à 2003 dans l'axe de la défense centrale du club parisien. "Quand je regarde ce qu'a réalisé Mauricio, cela l'a placé dans la liste des meilleurs entraîneurs du monde., a expliqué Heinze, qui a aussi dévoilé un goût prononcé pour la lecture : "Le natif de Crespo a aussi été sondé sur le cas de Lionel Messi, dont le contrat expirera en juin prochain avec le FC Barcelone. "Personne ne lui enlèvera ce qu'il a réalisé.. Ils font des histoires. Tout cela commence à avoir une influence sur les gens. Je veux juste que nous puissions profiter de Lionel de nombreuses années encore", a glissé le nouvel entraîneur d'Atlanta United. De là à se retrouver en MLS, d'ici quelques mois ? "Je l'espère, ce serait formidable, pas sur le plan sportif mais sur le plan personnel", a conclu Heinze, qui a partagé un cycle de cinq ans (entre 2005 et 2010) avec Messi sous le maillot de l'Albiceleste. Les deux hommes ont disputé deux Coupes du Monde, en Allemagne puis en Afrique du Sud.