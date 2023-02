PSG : Hakimi forfait pour le match face au LOSC

Mauvaise nouvelle pour Achraf Hakimi. Ainsi, le latéral droit international marocain est forfait pour le match de la 24e journée de Ligue 1 face au LOSC ce week-end. Titularisé mardi soir lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, il était sorti à la mi-temps, remplacé par Presnel Kimpembe. Sauf que sa sortie avait interrogé, alors que le Lion de l'Atlas semblait en-deçà de ses performances habituelles lors de la première mi-temps. Christophe Galtier avait confirmé au micro de Canal+ après le match que son joueur avait été touché. Forcément, la question de sa présence face aux Dogues en Ligue 1 ce week-end se posait. Mais Hakimi sera donc forfait.

Hakimi forfait

Comme annoncé par Le Parisien et confirmé par RMC Sport, le joueur parisien ne sera pas présent pour ce match de la 24e journée et il va maintenant tâcher de récupérer au plus vite. Car le calendrier du PSG est infernal en ce mois de février, avec notamment un match face à l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Et le début du mois de mars ne sera pas mieux étant donné que le club parisien devra se rendre en Allemagne pour affronter le Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Heureusement pour Galtier, Kylian Mbappé a fait son retour sur les pelouses mardi soir lors du match face aux Bavarois...