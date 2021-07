PSG : Gueye ne craint pas la concurrence

De passage en conférence de presse, Idrissa Gueye a martelé qu'il ne craignait pas la concurrence incarnée par Georgio Wijnaldum. Gueye estime notamment que la concurrence est normale pour une grande écurie européenne comme Paris, et affirme qu'il connaît bien le profil de son nouveau concurrent, pour l'avoir défié à plusieurs reprises en Premier League auparavant.

"Je jouais contre lui"

« Gini (Wijnaldum, ndlr) est un très bon joueur, que j'ai connu quand j'étais à Everton. Je jouais contre à lui à Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions. On a besoin de joueurs comme ça. C'est un joueur de qualité de plus dans l'équipe. On est très content de l'avoir parmi nous, et on espère qu'il va nous aider à gagner des trophées. Au niveau de la concurrence, c'est très bien pour l'équipe, c'est ce qu'il faut dans les grandes équipes. C'est au coach de faire ses choix et tout le monde les respectera. Le plus important, c'est l'équipe, les individualités, ça vient après », a glissé Gueye devant les médias.