Idrissa Gueye retrouve du poil de la bête depuis quelques matchs, un retour en forme qui coïncide avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain explique d'ailleurs sa forme actuelle par le travail physique imposé par le technicien argentin en contraste avec les méthodes de son devancier, Thomas Tuchel.

"On était à la traîne"



"Il y a beaucoup d'intensité, admet le milieu de terrain sur le site officiel du PSG. Quand le coach est arrivé, on a eu beaucoup de courses et on s'attendait à ça. On savait que c'était un coach qui aimait bien mettre de l'intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu'on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être mieux sur le terrain, d'avoir un peu plus la confiance et de savoir que l'on peut terminer les matchs sans être fatigués physiquement." Thomas Tuchel appréciera.